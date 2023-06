La città gioca d'azzardo. Sgominata la banda del Casinò di Sanremo

Erano quasi tutti piemontesi i componenti della banda di presunti “bari” operanti al Casinò di Sanremo, sgominata dall'inchiesta della Procura di Imperia. Il gruppo avrebbe accumulato profitti illeciti per oltre 300mila euro. Tra gli arrestati risulta anche Luigi “Silvio” Carbone, ex cartaio 58enne del Casinò municipale, con vent’anni di servizio alle spalle. Per l’accusa, l’addetto alla preparazione dei mazzi da gioco avrebbe modificato volontariamente le carte per renderle riconoscibili ai giocatori complici, tutti piemontesi: Francesco “Fanco” Ricotta, di Grugliasco, Luigi Betti di Nichelino, Emilio D'Eliso e Michele Rubino di Rivoli, Franco De Matteis di Grugliasco, Luciano Rossi di Villarbasse, finiti tutti ai domiciliari.

Il meccanismo

Secondo l'accusa, i proventi della truffa finivano in una sorta di cassa comune, mentre il 25% se lo tenevano i singoli. Il meccanismo sarebbe andato avanti per circa un anno, fino a quando, al Casinò di Sanremo, hanno cominciato a insospettirsi. Troppe vincite quando c'era lo stesso croupier, con gli stessi clienti. Il 5 giugno 2022, ad esempio, il banco perde 29mila euro; il giorno dopo, 47mila; il 17, 31mila euro. Il 6 agosto, altra botta: 19mila euro. I presunti bari però, sarebbero corsi ai ripari. Nuove fascette per segnare le carte, falsi nomi. Ma, mentre ne parlavano al telefono, sono stati intercettati. Fino all'inchiesta della Procura e alle misure domicilari. Il dominus, secondo gli inquirenti, sarebbe stato Franco Ricotta, l'amico del cartaio, colui che avrebbe gestito i contatti e mantenuto la cassa. Tra i componenti della presunta banda, Rubino, il “secondo”, risulterebbe - secondo la Stampa - condannato per mafia dalla Corte d'appello di Torino nel 2014. Al Casinò di Sanremo, in due anni e due mesi, avrebbe effettuato qualcosa come 101 accessi. Il più redditizio sarebbe invece stato Betti: 85 accessi e una gran quantità di vittorie. Evidentemente, troppe.