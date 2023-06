La creatività degli artigiani del metallo islamici

Bruciaprofumi, portapenne, candelieri, vassoi, bacili, coppe, bottiglie porta profumo: una mirata selezione delle principali tipologie di oggetti della metallistica islamica che, insieme alla miniatura, può essere considerata tra le più alte espressioni della creatività artistica islamica.

Sarà aperta dal 16 giugno al 17 settembre al Museo d’Arte Orientale la mostra “Metalli sovrani. La festa, la caccia e il firmamento nell’Islam medievale”: si tratta della seconda tappa del viaggio di avvicinamento alla grande mostra dell’autunno dedicata all’arte dei paesi tra estremo Oriente e centro Asia fino alle sponde del e rappresenta la prima collaborazione fra il Museo d’Arte Orientale e The Aron Collection.

La creatività dei maestri artigiani

La mostra, che succede a “Lustro e lusso dalla Spagna islamica”, fa luce su una creatività che dalla Persia si diffondeva nel mondo come un linguaggio, raggiungendo a Oriente l’India e la Cina e arrivando in Occidente alle pendici dell’Atlante. I soggetti preferiti degli artigiani del metallo erano quelli della caccia, dell’astronomia e dell’astrologia, che rivestiva un ruolo centrale nella vita dei sovrani e ne influenzava le scelte politiche. A questo repertorio si associa il rigore delle arti calligrafiche, utilizzato in prevalenza negli oggetti destinati all’illuminazione, quali candelieri e lampade, fondamentali non solo nella vita quotidiana e secolare, ma anche nella più sfarzosa dimensione spirituale e sacra.

Un viaggio nel tempo e nello spazio

Come già accaduto per altri progetti espositivi del Mao, anche “Metalli sovrani” intende costruire un dialogo tra opere antiche e contemporanee, offrendosi come dispositivo di studio e di approfondimento di culture e materiali. L’esposizione sarà l’occasione per mostrare al pubblico numerosi oggetti attualmente custoditi nei depositi del MAO, che verranno accostati e messi in dialogo con le opere provenienti dalla Aron Collection e da altre importanti collezioni private.