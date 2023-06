La festa della Consolata

Fitto il calendario delle celebrazioni in programma ieri martedì 20 giugno 2023 presso il Santuario della Consolata a Torino per la festa della Patrona. Nel giorno della festa solenne la statua processionale all’esterno e il quadro della Consolata collocato vicino all’ingresso maggiore del Santuario: «E’ il segno che la Consolata accoglie quanti vengono a far festa per Lei e con Lei».

In serata ,presieduta da monsignor Roberto Repole, Arcivescovo di Torino, la solenne processione è partita con la statua della Consolata per le vie del centro storico e arrivo in piazza della Consolata per la benedizione finale. Una folla composta di fedeli di ogni età riuniti in preghiera .E un messaggio alla città di Torino che l'arcivescovo aveva aveva dedicato in mattinata a coloro che non sono visibili e ai più fragili , un elogio alla tenerezza della Madonna della Consolata.

