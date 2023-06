La Lega: "No alla vendita dell'aeroporto Aeritalia di corso Marche ai Cinesi"

Il gruppo Lega Salvini Piemonte, con il suo presidente, Alberto Preioni, esprime alla Giunta la propria "contrarietà a qualsiasi ipotesi di cessione dell'aeroporto Aeritalia di Torino e d i altri beni di proprietà di TNE a Cerieco, società direttamente controllata dal Governo cinese", a quanto si apprende da una nota a proposito di quello che in città è meglio noto come campo volo.

Sviluppo di droni?

"Un aeroporto, seppure destinato al traffico turistico, è un'infrastruttura troppo strategica per venderla a soggetto che è diretta emanazione di una potenza straniera e dei suoi interessi - sottolinea Preioni - tanto più che lo scalo di corso Marche a Torino sarebbe destinato, come apprendiamo dai giornali, allo sviluppo di droni e altri velivoli di nuova generazione. In un momento storico come quello che stiamo attraversando sono evidenti i rischi e le implicazioni che questo avrebbe, con un Paese governato da una dittatura, e con posizioni politiche quantomeno ambigue se non ostili verso l'Occidente, che si insinuerebbe nel nostro tessuto produttivo e in un settore critico qual è quello delle mobilità verticale. Rivendichiamo un sovranismo di buonsenso e torniamo a invocare una golden power regionale che blocchi qualsiasi tentativo di infiltrazione o scalata straniera a settori strategici del Piemonte. In particolare quando questi beni sono direttamente controllati dalla Regione, in questo caso attraverso TNE. Confidiamo - conclude Preioni - che anche il Comune di Torino, a sua volta rappresentato nella compagine di TNE, seguirà questa linea. Siamo consapevoli che, nell'attesa di un nuovo potenziale acquirente, questa scelta comporterà la perdita di un immediato introito per le casse pubbliche. Ma siamo certissimi che nessuna cifra possa, né ora né mai, comprare la nostra sicurezza e la nostra sovranità".