La nuova vita della Sindone di Agliè

Rinasce la copia settecentesca della Sindone, a grandezza naturale, conservata nella chiesa della Confraternita di Santa Marta, ad Agliè. Sono appena stati presentati i restauri eseguiti sull'opera, datata 1708 e realizzata da Giovanni Battista Fantino.

Gli esperti del Centro internazionale di studi sulla Sindone di Torino hanno fornito la consulenza scientifica per i lavori, finanziati dal Lions Club Alto Canavese e curati da Cinzia Oliva, esperta di mummie e restauratrice di tessuti antichi, dai manufatti Inca agli stendardi del Seicento. Tra i suoi numerosi interventi in ogni parte del mondo, il recente, complesso e delicatissimo lavoro di restauro della Tenda Rossa, lo storico rifugio dei superstiti dell'incidente del dirigibile Italia caduto sul pack della banchisa polare artica nel 1928.

Il restauro sull’opera di Fantino, ritrovata nei primi anni Settanta del secolo scorso in cattive condizioni, ha consentito di fermarne il degrado, di riportare alla vista le parti nascoste al momento del fissaggio su una tavola di legno e di mettere in sicurezza il reperto con un nuovo allestimento.

Di manufatti simili se ne conoscono oltre cento, presenti sia in Europa sia nell’America del Sud a partire dal XVI secolo, ma la caratteristica peculiare della Sindone alladiese consiste nel fatto che si tratta di un esemplare datato e firmato.