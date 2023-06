La Nuvola Lavazza compie 5 anni e festeggia con una mostra sul riscatto delle periferie

La Nuvola Lavazza, il complesso architettonico firmato da Cino Zucchi a Torino, sede del gruppo Lavazza, compie 5 anni e in occasione di questo anniversario ospita la mostra “Quarta Civitas” dell’artista Omar Hassan, che sarà visitabile nell’atrio fino a martedì 8 agosto. L’esposizione di Hassan presenta cinque opere che riflettono il suo personale percorso creativo ed artistico attraversato da una vibrante proiezione verso il futuro che si manifesta con una potente carica espressiva.

Il riscatto delle periferie

C'è un'affinità valoriale tra la Nuvola e il lavoro di Hassan che pone l’attenzione sul territorio e sulla possibilità di riscatto delle periferie. “Mappa di Torino, Quartieri”, l’opera al centro dell’esposizione, ne contiene la cifra essenziale con le mappe come dispositivi culturali per incrociare sguardi e vissuti, rinsaldando il legame tra arte e luogo, individuo e collettività. Un dialogo con il territorio cui la Nuvola fa da cinque anni da aggregatore nel quartiere torinese di Aurora.

La Mappa di Torino

“Finalmente la presentazione della Mappa di Torino che pone al suo interno la zona di Aurora, evidenziata in quanto simbolo del tentativo di ripartenza attraverso l’Arte e la Cultura. - ha detto l'artista Omar Hassan - È per me un onore vedere le mie opere esposte nella Nuvola Lavazza e ringrazio questa azienda che ha scelto di sostenere l’arte e la cultura, sul territorio e a livello internazionale. Sono felice di esporre in una città come Torino, simbolo dell’arte moderna e già da molto tempo anche dell’arte contemporanea.”