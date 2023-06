Produzione industriale, la crescita rallenta. Traina l'auto

La filiera dei mezzi di trasporto con un forte contributo della componentistica auto traina la produzione industriale piemontese che, pur rallentando, nel primo trimestre del 2023, cresce dell'1,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Sono ancora in sviluppo positivo produzione, fatturato e ordini.

È il risultato dell'Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera realizzata da Unioncamere Piemonte in collaborazione con gli uffici studi delle camere di commercio provinciali.

I dati

Tutti i settori vanno bene, a eccezione del comparto della chimica plastica (-0,6%) e dell'elettricità ed elettronica (-1,1%). Nel dettaglio, la performance migliore è quella della filiera dei mezzi di trasporto (+4,9%), frutto di dinamiche differenziate nel comparto: più elevato l'incremento segnato dalla componentistica degli autoveicoli (+7,6%), minore - ma più intenso della crescita media regionale - l'aumento della produzione di autoveicoli (+3,8%), in contrazione, invece, il settore aerospaziale (-2%).

Il commento

Una situazione che il presidente di Unioncamere, Gian Paolo Coscia, commenta così: "L'andamento della produzione industriale in Piemonte continua ad avere il segno più, ma siamo costretti a registrare un rallentamento generale, frutto dell'incertezza del contesto economico: dal perdurare della guerra in Ucraina all'elevata inflazione che si sperava diminuisse in seguito al ridimensionamento dei costi delle materie energetiche. Come Camere di commercio stiamo lavorando in prima linea sui temi della digitalizzazione e del green, anche all'interno dei fondi del Pnnr: un'occasione importante che dobbiamo sfruttare al meglio per far crescere i nostri territori e le nostre imprese".