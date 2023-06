La Torino del futuro parte dal Lingotto

Il roadshow sulle aree di interesse di FS Sistemi

Urbani organizzato dal Polo Urbano del Gruppo FS Italiane in collaborazione con

Scenari Immobiliari fa tappa oggi, dalle 10,30 alle 13, al Centro Congressi

Unioni Industriali di Torino. L'evento, dal titolo "La Torino che verrà", vuole

evidenziare le potenzialità della rigenerazione degli scali della città di

Torino e le ricadute economiche e sociali mettendo a confronto i principali

attori (politici, economisti, investitori, sviluppatori) attraverso uno scambio

di opinioni e testimonianze. Nel corso dell'evento verrà presentato il report

"Torino, gli scali ferroviari e le ricadute economiche e sociali della loro

rigenerazione: focus Lingotto", a cura di Scenari Immobiliari. Dopo gli

interventi introduttivi di Mario Breglia (presidente Scenari Immobiliari) ed

Umberto Lebruto (amministratore delegato di FS Sistemi Urbani, società capofila

del Polo Urbano del Gruppo FS Italiane) ci saranno i saluti istituzionali di

Paolo Mazzoleni (assessore PRG., urbanistica, edilizia privata, coordinamento

grandi progetti, grandi infrastrutture nel settore trasporti - Comune di Torino)

cui seguirà la presentazione del report. Successivamente si terrà il panel di

commento su economia, territorio e città con la partecipazione di Stefania

Crotta, direttore Ambiente, Energia e Territorio Regione Piemonte, Giorgio

Marsiaj (presidente Unione Industriali di Torino), Matteo Pessione (responsabile

OGR Tech Torino), Pietro Presti (founder Istion Ventures e consulente strategico

sanità Regione Piemonte), moderato da Mario Breglia (presidente Scenari

Immobiliari). Invitato anche Guido Saracco, rettore Politecnico di Torino.

Seguirà una tavola rotonda sul punto di vista degli operatori con la

partecipazione di Emanuele Bellani (ad Yard Reaas), Paolo Boleso (head of

residential and social infrastructure Investire Sgr), Vittorio Moscatelli (ad

IPI), Giovanni Quaglia (presidente Ream Sgr), Giuseppe Savoia (direttore

Valorizzazione e Sviluppo Immobiliare FS Sistemi Urbani, società capofila del

Polo Urbano del Gruppo FS Italiane), moderata da Francesca Zirnstein (direttore

generale Scenari Immobiliari).