L'agente assicuratore non versava i premi alle compagnie. Truffa di oltre un milione

Premi per oltre un milione pagati dai clienti e non versati dall'agente assicuratore, indagato per truffa. La Guardia di Finanza di Torino ha notificato l’avviso di conclusioni delle indagini preliminari coordinate dalla Procura di Torino.

L’attività investigativa è stata avviata nel 2021 a seguito della denuncia presentata da due compagnie assicuratrici per le quali l’indagato era mandatario.

L'agente è accusato dei reati di appropriazione indebita e truffa in seguito al lavoro degli investigatori che hanno analizzato molteplici transazioni finanziarie e numerosi documenti contabili.

I premi non pagati non sono l'unica frode di cui è accusato l'agente, avrebbe anche tratto in inganno i propri clienti convincendoli a pagare somme di denaro, per circa 70.000 euro, da destinare a investimenti, in realtà, mai effettuati.

Ulteriori approfondimenti di natura economico-finanziaria hanno permesso, altresì, di quantificare, sulla base dei proventi illecitamente ottenuti dall’indagato attraverso il meccanismo fraudolento posto in essere, l’ammontare dell’imposta evasa, pari a circa 250.000 euro, opportunamente segnalato agli Uffici finanziari competenti ai fini del successivo recupero a tassazione.