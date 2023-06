Le vacanze estive costeranno il 43% in più ai piemontesi. E' il calcolo fatto da Patrizia Polliotto, presidente del comitato regionale dell'Unione nazionale consumatori (Unc). "Lievitano in misura decisa rispetto al 2022 soprattutto le tariffe legate alla fruizione dei mezzi di spostamento per chi parte, per chi giunge in regione e per chi si sposta sul territorio", dice il legale torinese, che spiega: "Se da un lato, per chi viaggia in aereo, i prezzi dei biglietti di base rimangono accessibili, vero è altrettanto che i costi dei supplementi e dei servizi accessori agli stessi legati sono in forte incremento: il costo subisce in media, rincari che possono superare anche il 100% del valore del singolo titolo di viaggio nudo e crudo". Sul versante dei noleggi, "lievitano di oltre il 30% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno - prosegue Patrizia Polliotto - i canoni di autovetture e city car, con le compagnie di noleggio pronte a trarre il massimo profitto dalle richieste di mobilità a breve termine, penalizzando di fatto la clientela annuale costretta, proprio malgrado, ad adeguarsi ai nuovi listini, pena la restituzione del veicolo".