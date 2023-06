L'estate in piscina: ecco come stanno quelle comunali dei capoluoghi

Sono il rifugio per chi resta in città d'estate e cerca un po' di refrigerio. Le piscine comunali del Piemonte sono numerose e un punto di riferimento, soprattutto per le attività estive dei bambini. Ma le loro condizioni sono molto disomogenee.

Si va da situazioni come quelle dei comuni di Asti, Biella, Cuneo, Novara e Verbania, che vantano impianti al chiuso e all'aperto recentemente ristrutturati, con siti web accessibili e ricchi di informazioni. E in molti casi saranno ulteriormente migliorati con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ad esempio alla Massimo Rivetti di Biella si punterà sull'efficientamento energetico.

Va meno bene ad Alessandria e a Vercelli. L'unica piscina all'aperto di Alessandria è chiusa da anni e il Comune è al lavoro per recuperarla. Vercelli ha il nuovissimo impianto di via Baratto, più un altro più piccolo ma entrambi sono al chiuso e sul sito del comune non ci sono informazioni né link utili.

Luci ed ombre a Torino con le sue 19 piscine comunali. Guardando il sito web cinque risultano chiuse: causa lavori la Franzoj che si trova a Parella, la Pellerina e la Sempione, nei parchi omonimi, la Cecchi nel quartiere Aurora. Sbarrata per motivi non specificati pure la Sospello a Borgo Vittoria. Risulta aperta la Lombardia nel quartiere Lucento, ma il sito non sarebbe aggiornato: secondo fonti del comune è inaccessibile per guasto.

Polemiche anche per gli orari di apertura: ad esempio la Gaidano di Mirafiori chiude ad agosto per pausa estiva e la Galileo Ferraris a Borgo Filadelfia è aperta dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16 e il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 10.

La buona notizia: nel 2024 molte piscine torinesi saranno ristrutturate con i fondi del Pnrr.

