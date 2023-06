L'Italia perde con la Norvegia ed esce dagli Europei

L'Italia Under 21 perde 1-0 contro la Norvegia ed è eliminata dagli Europei. A condannare gli Azzurrini è la classifica avulsa, con la Svizzera che conquista il secondo posto e va ai quarti di finale ai danni della nazionale del ct Paolo Nicolato. Una rete di Botheim al 65esimo castiga l'Italia, e a salvarci non basta la sconfitta della Svizzera che perde 1-4 con la Francia. Italia, Norvegia e Svizzera nella classifica avulsa (cioè considerando solo gli scontri diretti tra le tre squadre) sono pari sia come punti sia come differenza reti, ma la Svizzera ha segnato 4 gol, l'Italia 3 e la Norvegia 2 (reti in classifica avulsa) e quindi l'Italia è fuori. Ai quarti di finale la Francia affronterà l'Ucraina e la Svizzera giocherà contro la Spagna. La nazionale azzurra deve rinunciare anche al sogno delle Olimpiadi 2024 di Parigi.

Il granata Pellegri non sfrutta la prima occasione della partita: un ottimo spunto con una conclusione infelice. Analogamente il verbanese Gnonto si esibisce in uno slalom ma al momento di concludere rovina tutto.

Se la sconfitta con la Francia era viziata dalle decisioni arbitrali viziate in assenza di Var, il triste epilogo degli Europei con la Norvegia non sembra avere attenuanti, arriva sul campo, senza il paventato “biscotto” franco-elvetico, è solo l'ennesima delusione di una nazionale che non riesce più a vincere.