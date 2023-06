Alle 18 in diretta su Rai 3 e su RaiPlay inizia la diretta dello speciale della TGR curato dalla nostra redazione dedicato alla Giornata mondiale dell'ambiente, e ai cambiamenti climatici, con collegamenti e ospiti in studio. Conduce Martino Villosio. Ospiti in studio, Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, e Claudia Adamo, fisica dell'atmosfera e responsabile di Rai Meteo. Segui la diretta anche online sul nostro sito.