L'ospedale di Settimo resta nel limbo, entro fine mese nuova assemblea dei soci

Una decisione era attesa da quando un mese fa era andata deserta l'asta di vendita. Ma l'assemblea dei soci convocata per questa mattina a Settimo Torinese ha deciso di prendere ancora tempo. Resta dunque nel limbo l'ospedale della città.

Adempimenti formali

Vanno prima concluse a livello formale le procedure connesse alla prima asta di vendita, che si era resa necessaria dopo la liquidazione dei gestori - la società pubblico-privata Saapa. Per questo motivo i soci, di cui fanno parte a livello pubblico Comune, Asl Città di Torino e Asl To4, si riuniranno ancora entro fine mese.

Incertezza sul futuro

C'è da stabilire il da farsi dato che, a metà maggio, a fronte di un prezzo di partenza fissato a 50 milioni di euro, non era arrivata alcuna offerta. Un'incognita pesante sul futuro della struttura che nel frattempo resta aperta. Ai sensi della disciplina contenuta nelle leggi di contabilità di Stato e della disciplina contenuta nel Codice dei Contratti della Pubblica Amministrazione vigente, a seguito di una procedura aperta andata deserta la soluzione ordinaria è quella di indire una procedura ristretta o negoziata. Ma per il momento nulla ancora trapela sulle ipotesi giudicate percorribili dall'assemblea dei soci. Intanto sul web ha superato le 700 firme la petizione online per salvarla, garantendone il rilancio.