Mai nessuna come lei: Longo Borghini campionessa italiana a cronometro per la settima volta

Ce l'ha fatta Elisa Longo Borghini. La campionessa italiana di ciclismo, originaria di Verbania, ha vinto per la settima volta, quarta consecutiva, il titolo tricolore nei campionati italiani cronometro in corso in Trentino. Mai nessuna come lei. Il precedente record, con cinque vittorie, è di Tatiana Guderzo.

Un trionfo, dunque, per Elisa e per tutto il Piemonte degli amanti delle due ruote. Giovedì la vittoria di Filippo Ganna in una cronometro che ha visto brillare anche un altro piemontese, l'albese Matteo Sobrero, giunto terzo. E ora il trionfo nella crono femminile. Longo Borghini ha raggiunto il traguardo di Sarche davanti a Marta Cavalli e Alessia Vigilia. Le atlete iscritte erano 44 per un percorso di 25,7 chilometri.