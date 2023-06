Maltempo, è allerta gialla a Torino. Chiusi i Murazzi

Meteo, è allerta gialla domani a Torino. Prosegue le fase di instabilità che da giorni sta interessando il Piemonte con rovesci e temporali anche molto forti sui settori occidentale e settentrionale. Precipitazioni diffuse con fenomeni anche molto intensi sulle pianure sono inoltre annunciati già dalla serata e fino alla mattinata di domani sulle pianure. In previsione di un ulteriore innalzamento del livello idrometrico dei fiumi con un'ondata di piena per il Po attesa per domani, da questa sera i Murazzi rimarranno chiusi al transito veicolare e pedonale in via precauzionale. Sospesa anche la navigazione fluviale.