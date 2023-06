Maltrattamenti all'asilo, assolte per la seconda volta le due maestre di Rivoli

A meno di un anno dalla sentenza di primo grado, nuova assoluzione per le due maestre, accusate di aver schiaffeggiato e maltrattato cinque bambini tra i 4 e i 5 anni della scuola materna in cui insegnavano, la Rosselli di Rivoli (in provincia di Torino).

La Corte d’appello di Torino, presieduta dal giudice Maria Cristina Domaneschi, ha confermato l'assoluzione, avallando la decisione dei colleghi del primo grado.

Le indagini

Le indagini di Procura e Carabinieri di Rivoli erano partite nel 2019 a seguito della denuncia di alcuni genitori, che avevano riferito di insulti, strattoni e schiaffi a danno dei piccoli. Episodi risalenti agli ultimi mesi del 2018. Per accertare eventuali comportamenti illeciti, gli inquirenti avevano anche piazzato delle telecamere nascoste nella classe. Oltre 7mila minuti di immagini dai quali non sarebbe mai emerso alcun comportamento delittuoso, di violenza fisica o verbale.

La gogna sul web

Quando era esploso il caso, le due docenti, che non erano state sospese, erano state travolte da un'ondata di indignazione sui social, con insulti e minacce. Si erano dunque messe in aspettativa prima di tornare a insegnare, ma in altri istituti.

La nuova assoluzione

Anche per i giudici di appello nei ben 30 giorni di registrazione, “avvenuti in una fase d’indagine di assoluta segretezza” si riscontra “uno spaccato di vita differente” rispetto a quello descritto dai testimoni. Inoltre una consulenza critica le modalità in cui sarebbero state raccolte le dichiarazioni dei piccoli. Il contrasto tra le intercettazioni ambientali e la tesi accusatoria dunque scagiona le insegnanti. Di qui l'assoluzione anche in secondo grado.