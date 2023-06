Etichette carenti, la Guardia di Finanza sequestra oltre 200 cosmetici in un negozio etnico

Oltre 200 prodotti tra lozioni per il viso, olii per il corpo, saponette e dentifrici ritenuti non conformi alla normativa sulla corretta etichettatura sono stati sequestrati da militari della Guardia di Finanza di Vercelli e funzionari del locale Ufficio delle Dogane. Erano in vendita in un negozio etnico della città. Il titolare dell’esercizio commerciale è stato segnalato alla A.S.L. per l’eventuale irrogazione delle sanzioni che possono oscillare da un minimo di 500 euro ad un massimo di 4.000 euro.

Il sequestro

Ad attirare l'attenzione delle forze dell'ordine cosmetici di origine extracomunitaria, le cui etichette risultavano carenti dal punto di vista della composizione del prodotto, delle precauzioni d’uso nonché della traduzione in lingua italiana. Per questa ragione, i funzionari doganali hanno effettuato un prelevamento di campioni per il successivo invio per analisi al competente Laboratorio Chimico di A.D.M..

Controlli congiunti

L'operazione - la prima del suo genere condotta congiuntamente da funzionari delle Dogane e finanzieri a Vercelli - va inquadrata nell’ambito delle intese di coordinamento e di sinergia operativa raggiunte dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza con il Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Vercelli, a seguito della sottoscrizione a Roma del protocollo d’intesa tra la Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.