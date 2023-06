No Tav sfidano il divieto del prefetto e manifestano in Francia, italiani bloccati alla frontiera

In 2.000 nella valle della Maurienne contro il maxicantiere. Manifestanti no-tav sfidano in Francia il divieto del prefetto. Si sono radunati nella valle della Maurienne, nella savoia francese, nonostante la manifestazione fosse stata vietata da due giorni dalla prefettura.

Bloccati i manifestanti italiani - Poco meno di una trentina di No Tav provenienti dall'Italia sono stati bloccati dalle forze dell'ordine francesi in territorio transalpino mentre

viaggiavano verso la Val Maurienne. Il gruppo è stato fermato alla frontiera italo-francese. Dalla Valle di Susa erano partiti numerosi attivisti e simpatizzanti No Tav su sei pullman e una decina di automobili.

Fra i gruppi all'origine della protesta, “Les soulèvements de la Terre”, minacciato di scioglimento dal ministero dell'Interno. Contestano il cantiere "faraonico" che

giudicano "nefasto" per l'ambiente, la biodiversità e le risorse idriche.