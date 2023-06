Massimiliano Allegri confermato alla guida della Juventus

L'allenatore della Juventus è e resta Massimiliano Allegri. L'Ad Maurizio Scanavino in un'intervista blinda il tecnico sulla panchina bianconera sottolineando come con l'allenatore ci sia condivisione su tutto, dalla gestione sportiva al mercato. L'Ad ha confermato poi Giovanni Manna nel ruolo di Ds, allontanando forse definitivamente l'ipotesi Giuntoli, legato al Napoli da un contratto in scadenza il prossimo anno. La Juventus del futuro nascerà quindi dalle sinergie tra Manna ed Allegri per una squadra che, sul campo, sarà molto diversa da quella vista a Udine domenica sera.

Angel Di Maria e Leandro Paredes hanno già salutato mentre si cerca un accordo con Alex Sandro per la rescissione del contratto. Il brasiliano andrebbe al Galatasaray, club pronto ad accogliere anche McKennie e Zakaria, di ritorno dai prestiti al Leeds ed al Chelsea ed attualmente considerati esuberi. Capitolo Rabiot: il finale in crescendo del francese ha spinto la Juve all'ipotesi di un rinnovo annuale con opzione per il secondo anno a 7 milioni netti a stagione. Si aspetta una risposta dal giocatore che sogna di poter disputare la Champions. Un altro gioiello dell'Under 23, Barrenechea, sarebbe invece destinato in prestito al neopromosso Genoa.

Ed a proposito di Superlega, Scanavino ha smentito ulteriormente le voci provenienti dalla spagna di un disimpegno frutto delle minacce ricevute dalla Uefa: " abbiamo mandato una comunicazione a Real e Barcellona -ha specificato l'Ad- mentre la Uefa ha in corso un’indagine non ancora arrivata a termine, per cui non abbiamo nessun elemento per poter colloquiare”.