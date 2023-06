Maturità 2023, studenti alle prese con la seconda prova

Più di metà dei 33mila maturandi piemontesi viene dai licei e di questi la maggior parte ha scelto lo scientifico. Sono quindi migliaia i ragazzi che oggi per la seconda prova si sono dovuti confrontare con i due problemi di matematica attraverso lo studio delle funzioni e pochi di meno quelli che hanno dovuto tradurre il brano di Seneca, il filosofo latino che secondo gli esperti è il più ricorrente negli esami di maturità dai tempi del dopoguerra.

Sono quasi un terzo i maturandi piemontesi provenienti dagli istituti tecnici e quasi il 12 per cento quelli dei professionali. Per loro prove molto diversificate a seconda dell'indirizzo. Ad esempio per chi viene dagli istituti tecnici a indirizzo amministrazione, finanza e marketing le tracce riguardavano come migliorare la reputazione aziendale anche attraverso la sostenibilità.

L'ansia dei maturandi resta alta per questa tappa intermedia in vista degli orali. Siamo agli ultimi sforzi per chiudere un ciclo di cinque anni. E poi le agognate vacanze, almeno per chi non è impegnato a preparare un test di ingresso o a cercare lavoro.