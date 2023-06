Al mercato che cambia di padre in figlio

I mercati di Torino approdano su un'app per telefonino per diffondere in modo immediato la storia e le curiosità di ciascuno. Per toccare con mano i cambiamenti della città e le sue trasformazioni basta andare al mercato di santa Rita. Il mercato è cambiato nel tempo assieme al quartiere e alle abitudini. Abbiamo incontrato uno dei commercianti più anziani e un giovane che ha deciso di fare questo lavoro.

Le trasformazioni nei mercati

Viaggiando con loro nei ricordi da quando negli anni '70 la mattina gli operai in bicicletta andavano a lavorare alla Fiat adesso ai tempi di oggi. Nato nel secondo dopoguerra, si sviluppa lungo corso Sebastopoli ed è cresciuto molto nel tempo sino ad occupare cinque isolati e lambire due quartieri, un punto di riferimento con i numerosi banchi e per la competitività dei prezzi. Un punto di riferimento anche per chi ha lasciato il quartiere ma torna a comprare sempre allo stesso banco. Come a quello di macelleria di Eupremio, originario di Taranto, figlio d'arte, che ha cominciato da ragazzino come aiutante di uno dei banchi di macelleria più antichi. Un mestiere duro difficile da accettare da chi non lo conosce, ma che ama chi lo ha iniziato guardando lavorare il padre da bambino come Brian, che finito il liceo artistico ha preferito un lavoro certo alla vita da artista.