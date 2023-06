Monferrato On Stage, al via l'8a edizione della rassegna itinerante

Enogastronomia e musica in un unico festival. Inizia sabato 3 giugno l'ottava edizione di Monferrato On Stage. Quest'anno la rassegna itinerante è realizzata in collaborazione con i progetti "Snodi. Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero" e "Oro Monferrato". In cartellone 14eventi, tra cui i concerti di Amalia Grè, Irene Grandi, Stefano Di Battista e Nicky Nicolai, Morgan, Francesco Baccini e Dolcenera.

Spiega Cristiano Massaia, presidente della fondazione Mos: "La nostra rassegna è stata inequivocabilmente un volano che ha liberato innanzitutto la voglia e la necessità di riconoscersi monferrini e di identificarsi in una terra che ci appartiene e cicontraddistingue".

Per il quarto anno consecutivo, il direttore gastronomico del Monferrato On Stage è lo chef Federico Francesco Ferrero in collaborazione con Ecomuseo Bma e con il progetto Territorio e benessere.