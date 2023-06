Monumenti assediati dalle erbacce, piante pericolanti, stambecchi al sole

In nostro telespettatore, Biagio, ci invia uno scatto del Cippo Monte Sabotino a Torino a ricordo di quattro generali caduti per la presa del Monte Sabotino nel 1917: il piccolo monumento però è circondato da erba alta, servirebbe una rasatura anche in vista della ricorrenza della Festa della Repubblica nata dal referendum 2 giugno del '46.

Erba da tagliare anche in zona Mirafiori in via Morandi dove il problema più grande però è rappresentato da un albero secco e pericolante, che con le piogge degli ultimi tempi rischia di cadere. La richiesta è che venga messo in sicurezza.