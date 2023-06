Morte di Fatima, ergastolo per il patrigno

Ergastolo. Proprio come aveva chiesto la procura. La decisione dei giudici arriva dopo sette ore di camera di consiglio: la condanna al carcere a vita per Mohssine Azhar, accusato della morte della piccola Fatima, di appena tre anni.



Era il13 gennaio 2022, nel condominio di ringhiera dove abitano Lucia Chinelli con Fatima e il nuovo compagno Azhar, in due appartamenti diversi. È sera quando la bimba sale a casa dell'uomo: sul ballatoio accade l'imponderabile. Pochi minuti e la piccola vola oltre la ringhiera, per quattro piani.



La difesa dell'uomo aveva chiesto le attenuanti generiche e di non farsi offuscare dal pregiudizio: l'uomo era ubriaco e sotto l'effetto di farmaci e hashish, e la parabola effettuata dal corpo durante la caduta potrebbe anche essere compatibile con una causa accidentale. Una parabola esaminata con un'impalcatura in legno portata in aula dai periti. E con le immagini, crude e violente, del corpo che rimbalza sul selciato.



Per i giudici della Corte di Assise di Torino si è trattato di omicidio volontario.