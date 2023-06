Morto il cane poliziotto Aaron, per cinque anni all'antiesplosivi dell'aeroporto di Caselle

La Polizia di Stato ha affidato a un messaggio web il ricordo di Aaron, labrador maschio di 7 anni che dal dicembre 2017 era in servizio all'Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Torino-Caselle, morto il 13 giugno dopo cinque mesi di malattia.

Instancabile nella ricerca di esplosivi

Unità cinofila antisabotaggio specializzata nella ricerca di esplosivi, armi e munizioni, garantiva quotidianamente la sicurezza di tutti i passeggeri in transito a all'aeroporto di Torino Caselle, intervenendo ad esempio in caso di allarme per autovetture sospette o a seguito del ritrovamento di bagagli abbandonati in aeroporto. Inoltre, è stato impiegato numerose volte per le bonifiche in occasione della visita di alte personalità, in diverse perquisizioni domiciliari e nei servizi di polizia giudiziaria alla ricerca di armi ed esplosivi, nonché nei servizi di prevenzione in occasione di grandi eventi come l’Eurovision Song Contest di Torino.

“Ben voluto e conosciuto da tutti i dipendenti aeroportuali, si adoperava con grande dedizione sul lavoro ma non rifiutava mai di farsi coccolare da grandi e bambini.” - raccontano - Oltre a salvaguardare la vita delle persone, essendo donatore di sangue presso la clinica veterinaria che ha in cura i cani della Polizia di Stato a Torino, nell’estate di due anni fa ha risposto alla richiesta di una trasfusione urgente, contribuendo così a salvare anche la vita di un altro quattro zampe."