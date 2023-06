Morto Mario Virano, l'uomo della TAV

E' morto a 79 anni Mario Virano, l'attuale direttore generale di Telt, già presidente dell'osservatorio Torino-Lione.

Architetto, nato a Rivoli in provincia di Torino nel 1944, ha svolto incarichi sia internazionali, come rappresentante italiano nel Comité de Transport Public des Communautés Européennes e quale esperto nella Uitp, sia a livello nazionale, nel direttivo Federtrasporti e come vicepresidente del Consorzio Trasporti Torinesi “Consorzio T.T.” (Atm-Satti). Consigliere provinciale e comunale a Torino, dal 1987 ha diretto per un decennio a Roma, come amministratore delegato, la Società di studi, ricerche e progettazione Eidos spa, occupandosi poi delle politiche culturali, di comunicazione e immagine di società del gruppo delle Ferrovie dello Stato.



Nel 2006 il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta lo aveva individuato

come il possibile mediatore nel progetto della Torino-Lione, nominandolo Presidente dell’Osservatorio tecnico costituito dopo gli incidenti in Val di Susa. Questo ruolo era stato poi confermato dal Governo Prodi nel luglio 2006, che gli aveva assegnato maggiori poteri nominandolo Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività finalizzate agli

approfondimenti di carattere ambientale, sanitario ed economico relativi all’asse ferroviario Torino-Lione, fino al 30 giugno 2007. Venne successivamente nominato Commissario Straordinario di Governo per l’asse ferroviario Torino-Lione anche dal Governo Monti. Fino all'incarico come Presidente dell’Osservatorio sulla TAV e in TELT.