Musei a 1 euro il 24 giugno per San Giovanni

Ingresso a un euro per le collezioni permanenti e le esposizioni temporanee. E' l'iniziativa messa in campo dalla fondazione Torino Musei per il 24 giugno, in occasione della festa di San Giovanni: l'offerta riguarda la Gam, il Mao e Palazzo Madama.

Galleria d'arte moderna

Alla Gam i visitatori potranno visitare la selezione di opere della collezione permanente nelle mostre “Ottocento. Collezioni Gam dall’Unità d’Italia all’alba del Novecento” e "Viaggio al termine della statuaria. Scultura italiana 1940-1980" dalle collezioni Gam". Saranno inoltre visitabili le mostre “Michele Tocca. Repoussoir in Wunderkammer” e “Giuseppe Gabellone. Km 2,6 in Videoteca”. Tariffe: ingresso a tariffa speciale a € 1 per le collezioni permanenti e mostre collegate + € 1 per la mostra temporanea Viaggio al termine della statuaria.

Museo d'arte Orientale

Al Mao si potranno visitare le gallerie dedicate a Cina, Giappone, Himalaya, Asia meridionale e Sud-est asiatico, che custodiscono le collezioni permanenti, e la mostra “Metalli sovrani. La festa, la caccia e il firmamento nell’Islam medievale”, allestita all’interno della galleria dedicata all’arte islamica. Nello spazio dedicato alle mostre temporanee è invece visitabile “Buddha 10 Reloaded”, mentre nel t-space si potrà vedere l’istallazione “Hidden flowers” di Jacopo Miliani, aperta fino al 25 giugno. Tariffe: ingresso a tariffa speciale a € 1 per le collezioni permanenti e mostre collegate + € 1 per la mostra temporanea Buddha10 Reloaded

Palazzo Madama

Oltre alla ricca collezione permanente di dipinti, sculture, codici miniati, maioliche e porcellane, ori e argenti, arredi e tessuti, dal periodo romano all’Ottocento, a Palazzo Madama si avrà accesso alle mostre temporanee “Bizantini. Luoghi, simboli e comunità di un impero millenario” e “I colori della libertà”. Tariffe: ingresso a tariffa speciale a € 1 per le collezioni permanenti e mostre collegate + € 1 per la mostra temporanea Bizantini.