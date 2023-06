Nascondevano in casa uno chilo e mezzo di hashish, arrestati due giovani

La perquisizione è scattata quando gli agenti hanno sentito delle urla provenienti dall'ultimo piano di uno stabile in via Giaveno, nel quartiere Aurora a Torino. La Polizia del commissariato Centro ha così arrestato due giovani di 24 e 23 anni, entrambi di origine marocchina, dopo avere trovato nel loro alloggio un chilo e mezzo di hashish e 14 smartphone.

La droga in camera da letto

Ad attirare l'attenzione dei poliziotti è stato dapprima un involucro celato in un comodino tra due letti, che si è rivelato contenere mezzo chilo di hashish. Sono stati poi quindi rinvenuti ulteriori 15 panetti, suddivisi in tre confezioni da cinque panetti del peso di 100 grammi ciascuno, il tutto contenuto in tre buste. Inoltre, in una valigia riposta sotto il letto del 23enne, gli agenti hanno scoperto 14 smartphone di varie marche e modelli, motivo per il quale il giovane è stato anche deferito all'autorità giudiziaria, in stato di libertà, per ricettazione.

L'accusa per i due giovani è di detenzione di sostanza stupefacente in concorso.