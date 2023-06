Niccolò Fabi fa tappa ad Aglié per il festival della Reciprocità

Il “Solo tour” di Niccolò Fabi ha fatto tappa ad Aglié. Nel corso degli anni il cantautore romano ha proposto spesso la sua musica in formula acustica, ma risale al 2011 il primo e unico tour in solo. A distanza di 12 anni, e dopo una tournée musicalmente molto ricca come quella di “Meno per Meno”, Niccolò mette al centro il suono acustico e leggero della sua voce, accompagnato da chitarra e pianoforte.

Ad Aglié il concerto in serata il 24 giugno e per la domenica una passeggiata tra pensieri e parole con Niccolò Fabi protagonista, insieme ad un gruppo di visitatori, di una camminata tra natura, conversazioni e riflessioni.