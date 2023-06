Non ce l'ha fatta il bimbo di due anni caduto nella piscina di casa sua a None

Domenica era caduto nella piscina piena all'interno del giardino di casa sua a None, nel torinese. A trovarlo i suoi genitori, dopo il piccolo si era allontanato da loro. Un bambino di due anni, andato in arresto cardiaco ma soccorso dai sanitari intervenuti sul posto. Portato all'ospedale Regina Margherita, si trovava in rianimazione in condizioni gravissime. Poco fa, da fonti ospedaliere, la notizia che il piccolo non ce l'ha fatta. Sull'incidente indagano i carabinieri.