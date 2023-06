Non solo buche nelle strade anche la poesia di animali e fiori in città

Torino, quartiere San Salvario, tra via Belfiore e via Giacosa una telespettatrice ci segnala alcune buche sull’asfalto che si sono create dopo le insistenti piogge di queste settimane. Pericolose per la auto che svoltano all’angolo e anche per bici e pedoni. "Spero che il Comune intervenga", ci scrive.