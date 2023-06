Novara, incidente col muletto: lavoratrice perde un piede

Un presidio organizzato dai Cobas si è svolto oggi a Caltignaga, nel novarese. Il sindacato denuncia il caso di una lavoratrice della cooperativa Arcadia, che lavora in appalto per l'azienda di distribuzione media M-dis, coinvolta in un incidente con un muletto. In seguito all'incidente la donna è stata portata d'urgenza all'ospedale di Novara dove è stato necessario amputarle il piede sinistro. I sindacalisti denunciano il mancato rispetto delle norme di sicurezza.

“Come S.I. Cobas - si legge in un comunicato - abbiamo dato vita, insieme ad altre associazioni e dottori del lavoro, alla Rete nazionale lavoro sicuro con il motto di ‘arrivare il giorno prima e non il giorno dopo’. Purtroppo arriviamo ancora il giorno dopo. Rispetto a questa vicenda vogliamo subito chiarezza sull’infortunio, quali cause lo hanno generato e perché le misure di sicurezza sul lavoro non hanno funzionato”.