Salvezza raggiunta per la Novipiù Monferrato che resta in serie A2 dopo aver vinto al Pala Energica Ferraris Gara 4 86-70 contro Chieti. Davanti al pubblico di casa la serie finisce 3-1 e condanna gli abruzzesi alla serie B. Miglior realizzatore di serata Ellis con 20 punti. Tra i rossoblu ottime prestazioni anche di capitan Martinoni e Luca Valentini, che insieme a Matteo Formenti, sono stati decisivi in queste quattro sfide salvezza.