Nuova direttrice per Il Ferrante Aporti

Dopo le polemiche divampate nei giorni scorsi, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria chiama Angela Piarulli, ex senatrice Cinquestelle, a dirigere il carcere minorile di Torino sino al 31 dicembre, dopo un passaggio di consegne con l'ex direttrice Simona Vernaglione, che ha lasciato l'incarico sette mesi prima del tempo.

Per i restanti mesi dell'anno il carcere minorile sarà diretto da Angela Piarulli, in passato direttrice degli istituti penali di Trani. Anche per lei, come per Vernaglione e per tanti dirigenti delle carceri, un doppio incarico: a Torino e a Lecce. E' possibile che dal 2024 venga individuata una figura che si occupi del Ferrante Aporti a tempo pieno.