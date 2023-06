Nuovo volo Belfast-Torino da dicembre

Un nuovo volo per gli sciatori nella stagione invernale 2023-2024 di Torino Caselle Airport: è il nuovo collegamento Torino-Belfast di Ryanair, che partirà il prossimo

17 dicembre 2023 e sarà operato una volta a settimana, la domenica.

Il nuovo collegamento è il primo in assoluto da Torino per l'Irlanda del Nord.

La programmazione prevede la partenza da Torino alle 11.35 e l'arrivo a Belfast alle 13.05; ripartenza da Belfast alle 13.30 e arrivo a Torino alle 17.

Il nuovo collegamento, evidenzia Ryanair, conferma così l'accresciuto appeal turistico delle montagne piemontesi per gli sciatori del Nord Europa e allo stesso tempo consente al Piemonte di essere collegato a una città mai servita prima d'ora direttamente, aumentandone dunque la connettività.

Combinando il proprio soggiorno con il volo bisettimanale per Dublino, si ha la possibilità, prosegue Ryanair, di organizzare una vacanza alla scoperta dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord.