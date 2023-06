Omaggio a Battiato. Simone Cristicchi e Amara a Savigliano

Qualche goccia di pioggia non ha fermato il concerto di Simone Cristicchi e Amara in piazza Santarosa a Savigliano che hanno proposto una impresa ambiziosa: affrontare con grazia e rispetto il repertorio di Franco Battiato. Un viaggio musicale alla ricerca dell’essenza nella confusione della modernità ispirato al repertorio del grande maestro della musica italiana.

Un concerto gratuito organizzato da Confartigianato Cuneo per gli appuntamenti “Esperienze Artigiane sul Palco”.

“Con questo progetto desideriamo aprire le porte del nostro mondo artigiano – spiega Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Imprese Cuneo – e invitare il pubblico non soltanto a seguire in un contesto insolito le esibizioni di importanti star internazionali, ma a conoscere le nostre imprese al loro interno, per comprenderne direttamente le dinamiche produttive e apprezzarne quell’atmosfera di valori umani e di attenzione alle regole che da sempre contraddistingue l’artigianato del nostro territorio. L’arte fin dall’antichità è sempre stata molto vicina al modus operandi dell’artigiano; arte e artigianato sono parenti stretti, e non soltanto nella radice etimologica”.

La giornata è stata anche un'occasione per parlare anche di temi importanti: al centro la cultura della sicurezza stradale.

“Da diversi anni - ha spiegato il vicepresidente provinciale Michele Quaglia - abbiamo aderito alla ‘Carta Europea della Sicurezza Stradale’, mettendo in campo diverse iniziative di sensibilizzazione culturale, molte delle quali realizzate grazie alla proficua sinergia con il locale Comando Provinciale della Polizia Stradale. Queste collaborazioni vedono un particolare coinvolgimento da parte dal nostro settore Autoriparazione, composto da imprenditori in prima linea nella comunicazione e trasmissione di buone pratiche”.

Nel pomeriggio sono state organizzate attività per trasmettere, soprattutto ai giovani, i valori connessi alla sicurezza stradale e a comportamenti consapevoli e rispettosi delle norme.