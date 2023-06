Nessuna misura restrittiva per Omar Favaro. Il tribunale del riesame di Torino ha respinto la richiesta della procura di Ivrea. Favaro è uno dei due autori del duplice omicidio di Novi Ligure, avvenuto 22 anni fa, quando era minorenne. In questo nuovo procedimento è invece sospettato di maltrattamenti alla ex moglie. I pubblici ministeri avevano chiesto il divieto di avvicinamento alla donna. Favaro, nel corso dell'udienza di discussione, ha preso la parola e ha negato ogni accusa.