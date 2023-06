Omicidio di Floriana Floris, sequestrati numerosi coltelli da cucina

Sono stati sequestrati numerosi coltelli da cucina dalla casa di piazza XX Settembre a Incisa Scapaccino (Asti), luogo dell'omicidio di Floriana Floris, 49 anni, il cui unico sospettato, ad oggi, è il compagno Paolo Riccone. Sarebbero coltelli di normale uso quotidiano quelli sequestrati, ma gli accertamenti investigativi permetteranno di verificare quanti effettivamente siano stati usati per colpire la donna. Gli inquirenti non avrebbero trovato armi in casa, ma appunto solo coltelli di normale uso quotidiano.



Continuano intanto i sopralluoghi da parte dei carabinieri all'interno della casa, sotto sequestro, in collaborazione con il Ris di Parma. Serrate le indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura di Alessandria con la pm Eleonora Guerra.

Intanto Riccone resta sedato in ospedale. Oltre ad avere tentato il suicidio procurandosi tagli sui polsi, ha ingerito farmaci e candeggina. Ed è proprio per le lesioni interne all'apparato digerente provocate dalla candeggina che i medici astigiani lo hanno indotto al coma farmacologico e lo sottoporranno a ulteriori accertamenti, prima di valutarne il risveglio, che consentirà poi all'uomo di rendere la testimonianza ai magistrati.