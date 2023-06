Omicidio di Ghiffa (VCO) resta in carcere Thomas Albertini

Resta in carcere Thomas Albertini, il giovane accusato dell'omicidio di Matteo Fiorini, il 34enne ucciso con almeno dieci coltellate nella sua casa di Ghiffa, nel Verbano, sul Lago Maggiore.

Dopo l'udienza di ieri il gip del tribunale di Verbania, Mauro D'Urso, ha depositato l'ordinanza di convalida del fermo con la custodia cautelare in carcere, come richiesto dalla pm Sveva De Liguoro. Sono attesi entro trenta giorni gli esiti della perizia necroscopica eseguita ieri mattina dal medico legale dell'Asl del Verbano Cusio Ossola, Attilio Rigotti, da cui gli inquirenti attendono elementi in più sulle circostanze e la dinamica del delitto.

Resta da risolvere l'enigma dell'arma, un coltello sembra di dimensioni ragguardevoli, che non è stato ancora ritrovato. La ricerca dell'arma e l'approfondimento sul rapporto tra la vittima e il presunto assassino e con l'ambiente del piccolo spaccio di stupefacenti sono tra i principali ambiti delle ulteriori indagini condotte dalla Squadra Mobile di Verbania.