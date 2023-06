Omicidio di Ghiffa, una decina di persone in Questura

Omicidio di Ghiffa, una decina di persone ascoltate in Questura a Verbania. L'allarme è scattato nel pomeriggio, quando la madre di un uomo di 34 anni, Matteo Fiorini, si è rivolta al 112. La donna da alcuni anni vive in Spagna e solo periodicamente rientra a Ghiffa. Presso l'abitazione dove viveva l'uomo, in via Risorgimento 80 nella frazione di Susello, all'interno di uno stabile di un piano composto da quattro differenti appartamenti, la Polizia è giunta intorno alle 16,15. Stando a quanto riferito, la vittima aveva precedenti per droga ed evasione.

I primi elementi

Quando gli agenti sono entrati, Matteo Fiorini era morto da ore. Accoltellato. Le indagini sono in corso. L'uomo, a quanto sembra, era tossicodipendente e con problemi di alcol. Non aveva un impiego fisso e, di fatto, dipendeva economicamente dalla madre. Con un giro di frequentazioni definite “non limpide”. In particolare, un gruppo di Albanesi legati allo spaccio. I vicini di casa parlano di una notte “tormentata”: qualcuno ha raccontato di litigi tra le 1 e le 4, altri attorno alle 7. Alcuin sostengono di aver visto “allontanarsi un ragazzo con la maglietta bianca e i capelli corti”. C’è chi ha detto di aver sentito parlare di soldi. Erano poi “tre sere che arrivava una Punto azzurra e poi se ne andava”. Tutti elementi al vaglio degli inquirenti, con la scientifica che ha già effettuato i rilievi del caso.