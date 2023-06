Ospedale Regina Margherita, lottano per la vita entrambi i bimbi ricoverati in codice rosso

Sono ore di apprensione all'Ospedale infantile Regina Margherita per le condizioni dei due bimbi ricoverati tra l'11 e il 12 giugno in gravi condizioni a seguito di due distinti episodi a None e nel quartiere di San Donato a Torino.

Migliora la bimba precipitata dal terzo piano

Resta in prognosi riservata nel reparto di rianimazione la bimba di due anni precipitata dal balcone di un appartamento in via Medail, nel quartiere San Donato a Torino. Ma le sue condizioni, pur restando gravi, sono migliorate nelle ultime ore. La piccola, d'origine egiziana, ha riportato un importante trauma cranico, toracico e addominale. La madre è stata sentita delle scorse ore dagli agenti della squadra mobile della Questura. La donna avrebbe raccontato di essere scivolata mentre aveva la figlia in braccio.

Resta gravissimo il bimbo caduto in piscina

Restano gravissime, invece, le condizioni del bambino di due anni caduto nella piscina piena all'interno del giardino di casa sua a None (Torino) domenica e trasportato in codice rosso sempre all'ospedale Regina Margherita. Il piccolo era stato trovato in acqua da papà e mamma in arresto cardiaco ma era stato poi rianimato dai sanitari intervenuti sul posto. Sull'incidente indagano i carabinieri.