Pallavolo, a Torino l'Eurovolley Tour

Dopo le Finals di Champions, Torino torna ad essere palcoscenico internazionale della pallavolo con la prima parte dell'EuroVolley Tour, evento che ha toccato le nove città che quest'estate ospiteranno i Campionati Europei di pallavolo. Torino fa parte della partita con il Pala Gianni Asti che ospiterà la Bosnia Erzegovina il 22 agosto e la Croazia il 23.

Il tour dell'EuroVolley è arrivato in Comune insieme alla coppa vinta dalle azzurre agli Europei nel 2021, che sarà poi protagonista dell'Estate Ragazzi al Centro Sportivo Lingotto e a disposizione degli scatti dei tifosi sul van personalizzato dell'evento.

A presentare l'iniziativa e le gare di agosto le ex azzurre Francesca Piccinini e Paola Cardullo che da piemontese si dice "orgogliosa che Torino stia dando così attenzione alla pallavolo". "Per la pallavolo italiana è molto importante promuovere questo sport bellissimo nelle nostre belle città - aggiunge la Piccinini -.

Lo sport insegna valori fondamentali". Torino - aggiunge l'assessore comunale allo Sport Mimmo Carretta - "ha una grandissima tradizione nello sport e stiamo cercando di rafforzare sempre di più questa vocazione". Per il presidente del comitato regionale Fipav, Paolo Marangon, "eventi di vertice come questo sono elementi trainanti per lo sport di base".