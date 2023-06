Panchine rosse per le donne malate oncologiche

Panchina rossa per malate oncologiche

Tre panchine rosse davanti agli ospedale del Vco per ricordare alle donne malate oncologiche che non sono sole e che possono e devono chiedere aiuto.

L'iniziativa è degli Amici dell'Oncologia. Si trovano davanti ai presidi Madonna del Popolo di Omegna, Castelli di Verbania e San Biagio di Domodossola.

Siega Franca Savia, per decenni caposala nei reparti oncologici, che il nostro appello è rivolto alle donne maltrattate e a quelle malate.

Quando una donna malata, di tumore o altra patologia, è più fragile - commenta ancora Franca Savia, oggi nel direttivo dell’associazione Amici dell’oncologia - perciò ha bisogno di più attenzione e affetto da parte di mariti, compagni e quanti hanno rapporti familiari o di amicizia.

Ma non sempre questi uomini sono in grado di sostenerle, non accettano la malattia, talvolta le maltrattano.

Ecco quelle tre panchine sono il segnale che l'aiuto per loro c'è, basta chiederlo, non sono sole.