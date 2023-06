Partita da Biella la vettura sperimentale poi esplosa sulla tangenziale di Napoli

Era partita da Biella l'auto-prototipo ibrida alimentata a energia solare che una settimana fa è esplosa mentre viaggiava sulla tangenziale di Napoli. Lo scrive La Stampa nelle pagine locali di Biella. E a Biella aveva anche percorso i suoi primi chilometri di prova senza che nulla lasciasse presagire l'incidente.

Sono entrambi morti gli occupanti del veicolo: prima la ricercatrice del Cnr Maria Vittoria Prati, 66 anni, poi lo studente di 25 anni Fulvio Filace.

Nel biellese ha sede un'azienda specializzata in propulsori e veicoli elettrici che ha collaborato con il consorzio facente capo all'università di Salerno. Il progetto, Life-Save, aveva ottenuto finanziamenti dall'Unione Europea e i primi risultati, con una Fiat Punto, erano stati oggetto di una pubblicazione scientifica. L'idea è quella di montare un pannello fotovoltaico flessibile sul tettuccio dell'auto, per alimentare un motore elettrico e rendere ibrida anche una tradizionale vettura benzina o anche diesel come la Volkswagen Polo esplosa sulla tangenziale di Napoli durante il test.

A Biella era stato installato il propulsore ecologico, nucleo del progetto, e quell'auto aveva percorso qui i primi chilometri prima di partire per la Campania, scrive sempre La Stampa.

Sull'auto c'erano anche due bombole a gas ed è su queste che si è concentrata la perizia disposta dalla Procura di Napoli in un'inchiesta che dovrà fare luce sulle responsabilità colpose dell'esperimento finito tragicamente.