Passaporti, Torino una delle sei città italiane dove è impossibile ottenere un appuntamento

Una prima indagine era stata pubblicata sette mesi fa, rivelando tempi biblici per il rilascio dei passaporti. Oggi, se possibile, la situazione è ancora peggiorata, sostiene l'associazione di consumatori Altroconsumo. Su dodici città italiane prese in esame ben in sei è addirittura impossibile ottenere un appuntamento per il rilascio del documento. E Torino è tra queste.

La situazione in Italia

E' stata presa in esame la situazione al 6 giugno, tentando in dodici città la prenotazione di un appuntamento: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma e Torino. In sei di queste, Bari, Bologna, Genova, Padova, Milano e Torino, non è risultata esservi alcuna disponibilità sulla piattaforma ministeriale che permette di prenotare presso i commissariati presenti all’interno della provincia. Laddove è possibile fissare una data l'attesa più lunga è a Bolzano, sette mesi. Veloce invece Roma dove il primo appuntamento disponibile è dopo 48 ore. Imbattibili Firenze e Napoli che hanno disponibilità addirittura per il giorno dopo.

Tra le soluzioni adottate con buon successo in questi mesi nelle città più in difficoltà quelle degli open day ad accesso diretto, con aperture straordinarie degli uffici.