Farmaci scaduti e anziani abbandonati, ai domiciliari gli ex gestori di una Rsa

Avrebbero somministrato agli anziani ospiti farmaci scaduti. E non è questa l'unica accusa mossa nei confronti di chi gestì fino a metà del 2022 una Rsa di Pecetto Torinese. L'operazione della Guardia di finanza di Torino ha portato all'arresto di due le persone, ora ai domiciliari, ex responsabili della struttura.

Sempre stando alle indagini, 14 anziani ospiti - anche non autosufficienti - erano stati lasciati in stato di abbandono dai precedenti gestori. Non solo: si ipotizza anche la circonvenzione di incapace per un ultranovantenne che sarebbe stato indotto alla sottoscrizione di un testamento olografo da parte degli indagati. Il loro obiettivo: ottenere denaro e beni immobili di sua proprietà.

Le persone arrestate non avevano le specifiche figure professionali, sociali e sanitarie necessarie per la cura dei degenti, alcuni dei quali non autosufficienti.

Gli attuali gestori della struttura di Pecetto, estranei alle indagini, precisano:

"L'attuale casa di riposo sita in Pecetto Torinese, via Cambiano 39, non è abusiva. Nessun arresto è stato effettuato dal momento in cui la gestione fa capo al sottoscritto. La Guardia di finanza non ha mai richiesto accesso alla casa di cura e alla gestione e ai libri contabili dal sottoscritto gestiti, comunque a disposizione dell’Autorità. Nessun farmaco scaduto è, mai, stato somministrato ad alcun paziente, né, è stato “estorto” alcun testamento olografo dagli ospiti della Casa di Cura. Nessuna persona, dipendente e/o collegata alla mia società è mai stata sottoposta ad indagini né arrestata. Nessun anziano in stato di abbandono è stato mai rinvenuto nella mia casa di cura. Né tanto meno 14 persone. Nessuna circonvenzione di incapace di alcuno. Nessuna persona, priva dei requisiti, opera nella mia struttura”. Ronny Rossi, legale rappresentante Chiaro Srl.