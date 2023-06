Pecetto Torinese, la guardia di finanza scopre una residenza per anziani abusiva

Residenza per anziani abusiva a Pecetto Torinese scoperta dalla guardia di finanza di Torino. Due le persone arrestate, ora ai domiciliari e un divieto di dimora nei confronti dei responsabili della stessa struttura. 14 gli anziani ospitati in stato di abbandono.



Le accuse vanno dalla somministrazione di farmaci scaduti all’abbandono di anziani non autosufficienti sino alla circonvenzione di incapace per un ospite ultranovantenne della struttura, indotto alla sottoscrizione di un testamento olografo, da parte degli indagati. Il loro obiettivo ottenere denaro e beni immobili di sua proprietà.

Le persone arrestate non avevano le specifiche figure professionali, sociali e sanitarie necessarie per la cura dei degenti, alcuni dei quali non autosufficienti.