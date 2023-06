Pericoloso e cancerogeno, la guardia di finanza sequestra 1,5 tonnellate di pellet di paglia

Il materiale proveniva dall'Est Europa e, secondo gli esami di laboratorio effettuati presso l’Arpa di Torino, è pericoloso per la salute perché contiene materiale ritenuto cancerogeno in quantità di gran lunga superiore del limite previsto dalle Autorità Sanitarie.

La Guardia di Finanza di Tortona, durante i continui controlli eseguiti per contrastare l’importazione e la commercializzazione di prodotti contraffatti o non sicuri per la salute del consumatore, ha sequestrato 1,5 tonnellate di pellet di paglia commercializzato in Italia da punti vendita gestiti da cittadini di nazionalità cinese.

I finanziari hanno svolto le indagini per verificare la genuinità, l’origine e la provenienza del pellet e hanno accertato che i sacchi contenenti il pellet riportavano tutti il marchio di certificazione “ENplus” risultato poi contraffatto. Si tratta di un marchio internazionale registrato e molto diffuso a livello europeo a garanzia dell’intera filiera nel suo insieme, dalla fase di produzione del pellet fino a quella della sua consegna al cliente.

Scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria alessandrina con il sequestro del pellet.