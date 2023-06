Perizia psichiatrica per Gregory Gucchio nella prima udienza davanti al Gip

Non ci sarebbero elementi tali da far pensare a un’incapacità di intendere e di volere. È questa la valutazione dello psichiatra biellese a cui si è affidata la procura nella prima udienza davanti al giudice per l’udienza preliminare nel procedimento a carico di Gregory Gucchio: è accusato dell’omicidio di Andrea Maiolo, avvenuto nella pasticceria gestita dai familiari della vittima.

La dinamica

Secondo gli inquirenti il delitto era maturato al culmine di una lite scoppiata all'interno del bar pasticceria di viale Macallè a Biella, proprio di fronte allo stadio 'Pozzo Lamarmora'. A scatenare l’aggressione era stato una discussione tra la vittima, Andrea Maiolo, e la sorella Alessia, fidanzata di Gregory Gucchio. Che per prendere le difese della donna avrebbe impugnato un coltello, trovato nel locale, e avrebbe sferrato un fendente letale all’addome di Maiolo. A inchiodare la vittima le immagini delle telecamere a circuito chiuso del locale.